الان تتابع إيران تسقط طائرة «تجسس» أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة “تجسس” أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان. وذكرت محطة “برس تي في” الإيرانية ، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.
ونقلت القناة عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز “جلوبال هوك” ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.ولم يرد تعليق على الفور من جانب الولايات المتحدة.
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