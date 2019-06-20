أمريكا: الاتفاق النووي مع إيران ساعدها لتمويل أنشطتها الخبيثة

قال مبعوث واشنطن إلى إيران، برايان هوك، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، موضحا أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع إيران إلى تغيير سلوكها.
وذكر "هوك"، الأربعاء، خلال جلسة استماع في الكونجرس، أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين، النووي والصاروخي، ووقف دعمها للإرهاب والاعتقال التعسفي، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وأوضح إن مليشيا "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية صارا يتخذان إجراءات تقشفية، بسبب تراجع الموارد الإيرانية.
وأضاف المبعوث الأمريكي: أن إيران خفضت إنفاقها العسكري منذ فرض العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران، سنة 2015، جعلها تحصل على الموارد اللازمة لتمويل أنشطتها الخبيثة وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط.
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