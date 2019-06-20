مسؤول فلسطيني: تطورات إيجابية وحراك مصري نشط حول المصالحة مع "حماس"

ذكر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير"، والمركزية لحركة "فتح" ،عزام الأحمد، أن مصر أبلغت الحكومة الفلسطينية بوجود تطورات إيجابية في ملف الانقسام مع "حماس".

وقال الأحمد، في تصريح لوكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية: "أبلغنا الإخوة المصريون أن هناك تطورا إيجابيا في ملف إنهاء الانقسام وهم يريدون استكمال

المشاورات مع حركة حماس".

وأضاف الأحمد: "هناك تحركا مصريا نشطا في هذه المرحلة، وسننتظر نتائج هذا الحراك المصري الإيجابي أن نبلغ بها بشكل نهائي".

وأوضح المسؤول الفلسطيني: "هناك وفد مصري يجري الإعداد له لزيارة رام الله

للقاء القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ونأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح".

وفيما يتعلق باجتماعات البرلمان العربي التي اختتمت أعمالها اليوم في القاهرة، قال الأحمد "إنه يوجد خلاف مع عدد من الوفود المشاركة حول أفكار اسم ورشة المنامة، التي ستعقد الأسبوع المقبل بتنظيم من الإدارة الأميركية"، مضيفا أنه تم وضع الصيغة التي تم التوافق عليها في لجنة فلسطين.