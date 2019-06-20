الجيش الليبي: 48 قتيلا للمليشيات في الهجوم الـ36 على مطار طرابلس

أعلن منذر الخرطوش، مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي، أن القوات تصدت للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.

وأسفر التصدي لهجوم المليشيات عن تكبيدها خسائر فادحة بأكثر من 48 قتيلا و16 أسيرا.

وأوضح الخرطوش، في بيان، أن مجموعة كبيرة من مرتزقة المعارضة التشادية حاولت التقدم باتجاه كوبري مطار طرابلس ومجموعة ثانية مكونة من خليط من المليشيات باتجاه مفرق الكزيرما.

واعتبر أن الهجوم هو الأكبر، خاصة مع إعداد المليشيات له من أيام عدة، ومحاولتها التقدم من محورين وليس محورا واحدا.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية ليبية مقتل الإرهابي "يحيى العريبي" من سكان مدينة بنغازي -مواليد 1995- في المواجهات ضد الجيش الليبي بطريق المطار.



ويعد العريبي أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين، خاصة بعد تنقله من التنظيمات الإرهابية، بداية من درع ليبيا 2، ثم مجلس شورى إرهابيي بنغازي.

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ونفذ العريبي عددا من العمليات الإرهابية الكبرى، أبرزها مشاركته ضمن سرايا إرهابيي بنغازي في مذبحة "قاعدة براك الشاطئ" مايو، 2017.





وتصدى الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، لهجوم نفذته إحدى المليشيات قرب كوبري الفروسية في طريق مطار طرابلس الدولي، حسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي.

وأوضح الجيش الليبي، في بيان، أنه تم القضاء على محاولة المليشيات، واغتنام 3 سيارات عسكرية، وتدمير مدرعة وآلية مسلحة مزودة برشاش من عيار 23 ميلليمتر مضاد للطائرات (23 م/ط).

وقال المركز الإعلامي: إن مليشيات طرابلس لاقت هزيمة كبرى، أسفرت عن اعتقال 8 عناصر بينهم 4 مرتزقة، كما نفذت قوات سلاح الجو ضربة على مخزن لذخائر المليشيات في منطقة تاجوراء، بكل دقة ونجاح.

يذكر أن مطار طرابلس الدولي -جنوب غرب العاصمة- خرج من الخدمة منذ عام 2014 بعد تدمير مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي له، ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا، وتم تحويل جزء من قاعدة معيتيقة العسكرية -شرق العاصمة- إلى مطار مدني.

وسيطر الجيش الليبي في الـ5 من أبريل/نيسان الماضي -بعد يوم واحد من إطلاق عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية- على مطار طرابلس الدولي، ومن يومها والمليشيات تحاول الهجوم على المطار واسترداده.



