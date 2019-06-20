الخارجية السعودية تفتح النار علي الاخوان باول بيان لها علي تويتر



كتبت- ليندا سليم:

نشرت الخارجية السعودية علي حسابها فى تويتر بيان يقول :إن جماعة الإخوان المسلمين "أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات"، وكان هذا البيان أول تعليق رسمي سعودي غير مباشر على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وكتبت الخارجية السعودية أيضا ، أن "جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود،

وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب"، على حد تعبير البيان.

وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين "تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران وتأثرت الثورة التي

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اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين"، بحسبما جاء في نص البيان.

وقالت الوزارة إن "هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة".

كما تطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بـ"النظرية الإخوانية"، وأكدت أن "الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين أتباعها.