مصادر تكشف لـ«الاتحاد» تفاصيل الحالة الصحية لمرسي قبل وفاته

أحمد عاطف (القاهرة) كشفت مصادر طبية وأمنية مصرية لـ«الاتحاد» تفاصيل الحالة الطبية للمعزول محمد مرسي قبل وفاته ومنذ دخوله للسجن. وبحسب المصدر فأنه في فبراير 2017 تم نقل مرسى إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم تشكيل لجنة طبية أكدت إصابته بعدة أمراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب.

وأضافت المصادر أن مرسي كان يعاني أيضاً من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه، لافتة إلى أنه في يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على مرسي، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه وتحديداً بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم. وأشارت المصادر لـ«الاتحاد» أنه تم وضع مرسي تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري، مؤكدة أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية.

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