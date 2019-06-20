برشلونة يحدد ثمن لاعبه ديمبلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن برشلونة لن يبيع ديمبلي بأقل من 110 ملايين يورو.

ويحتاج فريق يورغن كلوب إلى ديمبلي، من أجل إيجاد حلول وبديل هجومي قوي للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث يسعى لتحقيق لقب البريمييرليغ في الموسم الجديد.

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وأخفق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتهى السباق بينه وبين مانشستر سيتي، بفارق نقطة لصالح الأخير.

وحقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، أحرزهما محمد صلاح وأوريجي.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة قادمًا من دورتموند عام 2017، مقابل 110 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات.