شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: النظام الإيرانى كالقط المحاصر لايملك إلا الشعبطة من هنا وهناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله، أن أزمة النظام الإيراني أنه لم يعد يعرف التعامل مع السياسة الدولية.

وأضاف فى تغريدة بثها عبر تويتر، "هو الأن كالقط المحاصر، لايملك إلا الشعبطة من هنا وهناك ولن تضر بكل أفعالها إلا نفسها".

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