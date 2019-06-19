الحشد الشعبي يوضح طبيعة انفجار جرف النصر

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ماحدث في جرف النصر هو إنفجار قذيفة دبابة قديمة من مخلفات الحرب ضد داعش".

وأضافت أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار مادية تُذكر".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على نقطة تفتيش في منطقة جرف النصر.