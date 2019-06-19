بريطانيا وباكستان تتفقان على تعزيز التجارة لمليار جنيه إسترليني

اتفقت باكستان وبريطانيا اليوم على رفع التجارة الثنائية بينهما إلى مليار جنيه إسترليني من 400 مليون جنيه حالياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن اجتماعه مع وزير الخارجية "جريمي هانت" ركز على العلاقات البريطانية – الباكستانية وسبل تنميتها خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني الإقليمي خاصة في أفغانستان، مضيفا أنه أبلغ نظيره البريطاني عن الخطوات
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إن الروابط بين بلاده وباكستان عريقة، وأضاف بأن الجانبين جددا العزم لتوطيد المزيد من الروابط الودية القائمة بين البلدين، وأضاف أن مباحثاته مع نظيره الباكستاني تطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية بين لندن وإسلام آباد، مشيرا إلى أن استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى باكستان ستساعد في تعزيز المزيد من العلاقات والروابط الشعبية بين البلاد.
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