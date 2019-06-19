رسمياً.. جيامباولو مدرباً لميلان حتى 2021

جيامباولو، قضى ثلاث سنوات مع سمبدوريا، لكنه قرر فسخ عقده بعد تلقيه عرضاً من "الروزونيري"، الذي اكمل اجراءات انتقال المدرب اليوم الاربعاء.

وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، ترجمته الخليج 365، "يعلن ميلان اناطة مهمة الادارة الفنية للمدرب ماركو جيامباولو، بدءاً من 1 تموز 2019 وحتى 30 حزيران 2021 مع خيار التجديد حتى 30 حزيران 2022".



وبدأ جيامباولو حياته المهنية في عام 2000 ، في بيسكارا ، وحصل على درجة الماجستير للمدربين في كوفيرتشانو في تموز 2007، ثم درب العديد من الأندية، بما في ذلك كالياري وسيينا وكاتانيا و تشيزينا وبيريتشيا و ايمبولي.

ومنذ صيف عام 2016 ، بدأ تجربة إيجابية مع سامبدوريا. الآن ، سيبدأ ماركو جيامباولو العمل مع ميلان ابتداءً من 9 تموز ، وهو تاريخ أول تدريب موسمي في "ميلانيلو".