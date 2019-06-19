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جستن ميرام يرد على صافرات استهجان فريقه السابق بتغريدة

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2019-06-19 | 19:31

جستن ميرام يرد على صافرات استهجان فريقه السابق بتغريدة

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رد لاعب المنتخب الوطني ونادي اتلانتا يونايتد الاميركي، جستن ميرام، على صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الحالي أمام فريقه السابق كولمبوس كرو بكأس اميركا المفتوح.
وتأهل اتلانتا يونايتد الى ربع نهائي الكأس، بتغلبه على كولومبوس بنتيجة 3-2 و ذلك ضمن الدور الـ16 للبطولة.

ميرام شارك اساسياً في المباراة وقدم اداءً جيدداً، حيث لعب 70 دقيقة لكنه تعرض الى صافرات الاستهجان من قبل جماهير فريقه السابق كولمبوس كرو.


ميرام لم يدع الحادثة ان تمر مرور الكرام، ليرد على صافرات الاستهجان عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وغرد ميرام قائلاً: "لأنني فقط أحب هذا النادي والمدينة (يقصد كولمبوس)، لكن صافرات الاستهجان ؟ 8 سنوات وانا مع هذا النادي ..... (يضحك) أنا لن أنسى ذلك، شكرا للآخرين الذين أظهروا الحب، حظا موفقاً في بقية الطريق".


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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