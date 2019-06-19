نائب أمريكي: نظام إيران يدعم قوى الشر بالشرق الأوسط

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عمرو جوهر - واشنطنالأربعاء 2019/6/19 08:40 مساء بتوقيت أبوظبي
عضو الكونجرس الأمريكي ثيودور ديوتش
أكد عضو الكونجرس الأمريكي ثيودور ديوتش، الأربعاء، أن النظام الإيراني يدعم قوى الشر في منطقة الشرق الأوسط، وتابع قائلاً: "الرئيس ترامب يحاول حماية حلفائنا في المنطقة ضد أفعال نظام طهران".
وأوضح ديوتش، خلال جلسة الاستماع التي عقدها الكونجرس الأمريكي، أن الجميع يتابع عن كثب احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام الإيراني.
وأضاف ديوتش الذي ترأس جلسة الاستماع، أن أفعال وتهديدات النظام الإيراني لن تستمر كثيرا، مؤكدا أن نظام طهران يسير على نفس خطى تنظيم القاعدة في دعم الإرهاب، وتهديد الاستقرار العالمي، وهو ما يستدعي جهدا عالميا للتصدي إلى تلك الأعمال.
وأوضح عضو الكونجرس أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتعلم من أخطائها في الحرب على تنظيم القاعدة، واجتياح أفغانستان.
في السياق نفسه، أكد برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن بلاده نفذت حملة غير مسبوقة ضد إيران للضغط عليها لوقف أنشطتها المشبوهة في المنطقة.
وأضاف هوك خلال جلسة الاستماع، أن هذا الضغط جعل النظام الإيراني وحلفاءه اليوم أضعف بكثير.
وتابع هوك أن إيران كانت تستغل رفع العقوبات سابقًا في تطوير نظامها الصاروخي.
وبالتزامن مع جلسة الاستماع داخل الكونجرس الأمريكي لمناقشة سبل تنويع وسائل الضغط على نظام طهران، احتشد معارضون إيرانيون داخل وخارج غرفة لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس.
وقال أليكس أركزا، معارض إيراني ويحمل الجنسية الأمريكية: إن الجالية الإيرانية توجد في الكونجرس الأمريكي للضغط من أجل فرض عقوبات قاسية على النظام الإيراني
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