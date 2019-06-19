شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري الحاكم في السودان يدعو المحتجين لمفاوضات دون شروط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات على مدى شهور وصولاً للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليق المفاوضات إثر فض اعتصام خلف عشرات القتلى.

ونقل تلفزيون السودان عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي:«دعوتنا إلى أخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطا مسبقة».