شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبحث في العراق تطورات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء) خلال زيارة نادرة للعراق، مباحثات تناولت الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، بحسب ما نقله بيان رسمي كويتي.

وتأتي هذه الزيارة وسط قلق من أن يؤثر التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على الانتاج النفطي والوضع الأقليمي بعد عام من انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي مع طهران.