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أمير الكويت يبحث في العراق تطورات المنطقة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء) خلال زيارة نادرة للعراق، مباحثات تناولت الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، بحسب ما نقله بيان رسمي كويتي.

وتأتي هذه الزيارة وسط قلق من أن يؤثر التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على الانتاج النفطي والوضع الأقليمي بعد عام من انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي مع طهران.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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