شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: هيومن رايتس تواصل أكاذيبها ضد مصر لدعم الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، على أن الحملات المسعورة ضد مصر لن تتوقف فى محاولات مستمرة لعرقلة مسيرة مصر الحديثة وإثارة البلبلة من حين لآخر بدعم من الجماعات الإرهابية فى محاولات بائسة للنيل من وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

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وشدد الهضيبى، على أن منظمة هيومن رايتس ووتش إحدى هذه المنظمات المأجورة التى دأبت على الهجوم على مصر بصورة مستمرة، وأنها اتخذت من وفاة الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى الذى وافته المنية داخل المحكمة لمواصلة الهجوم على القيادة المصرية.

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وأضاف المتحدث الرسمى باسم الوفد قائلا: "نشرت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا واتسون، عددًا من التغريدات على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بخصوص ملابسات وفاة " مرسى " تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذى اتخذته المنظمة منهجًا مما أفقدها المصداقية والشفافية."

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‌وأوضح الهضيبى، أن المنظمة التى دأبت على لى الحقائق اتخذت من الوفاة ذريعة لمواصلة بث سمومها، حيث اتهمت (واتسون) الحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة مرسى عبر ما سمته (الإهمال الإجرامي) فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة.

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ونوه المتحدث الرسمى باسم الوفد، إلى بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذى كشف أن (واتسون) نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسى، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبى، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام المصرى، ذى أصدره النائب العام المصرى، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة مرسى بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".

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وشدد الهضيبى، على أن هذه الحملات المسعورة المدفوعة الثمن لن تنال من عزيمة المصريين وإصرارهم على مواصلة مسيرة بناء مصر الحديثة والتكتل على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبقى مصر شامخة آبية وحصنا منيعا فى مواجهة قوى الشر والظلام.