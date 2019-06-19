وقال الجبير، إن قيادة المملكة، وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية، ونؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة، أي محاولة للمساس بقيادة المملكة، أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليه بأي شكل كان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الجبير: لا مساومة على سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية في قضية خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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