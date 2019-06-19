عاجل-الجبير: لا مساومة على سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية في قضية خاشقجي

المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام، وما يتضمنه التقرير من تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته،

ن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية، وأنه لا مساومة على سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية في قضية خاشقجي.

ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنمبينا أن محاكمات المتهمين في قضية خاشقجي ، يحضرها ممثلون من سفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأم

وقال الجبير، إن قيادة المملكة، وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية، ونؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة، أي محاولة للمساس بقيادة المملكة، أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليه بأي شكل كان.