"التحالف" يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة (09:00) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن طائرة بدون طيار "مسيّرة" تم رصد إطلاقها من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من محافظة الحديدة وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في مخالفة اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مسيّرة وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق ستوكهولم، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد".

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وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.