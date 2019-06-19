كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يدعو لإجراءات حازمة ضد إرهاب الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تحرك المجتمع الدولي لتبني إجراءات حازمة لمواجهة ووقف الممارسات العدائية والإرهابية لجماعة الحوثيين، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتقوض المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وتعرقل الجهود الدولية، ولوقف معاناة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مع سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي.

وتناول اللقاء المستجدات على الساحة اليمنية، وأشار الأمين العام فيه إلى حرص الجامعة على الحل السلمي للأزمة اليمنية، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، خاصةً انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، في خطوة تؤسس لسلام دائم ومستقر في اليمن.

وأكد أبو الغيط دعم الجامعة للجهود الرامية لحل الأزمة على أساس المرجعيات الثلاث، أي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.