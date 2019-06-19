كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 75٪ خلال عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعتبر هذه النسبة هي أعلى زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا منذ أكثر من 5 سنوات، حسبما كشف المكتب.
ووفقا لبيانات المكتب، دخل عدد من الصادرات المصرية الجديدة إلى السوق التنزانية خلال عام 2018، بما في ذلك القوارض لمكافحة الآفات بمبلغ 533000 دولار، والحديد والصلب بمبلغ 506000 دولار، والمباني الجاهزة بقيمة 931000 دولار، وأسلاك الحديد الزهر والصلب بمقدار 706000 دولار.
وتمثل زيادة حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا انعكاسًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا استجابة لدعوة من نظيره التنزاني في أغسطس 2017.