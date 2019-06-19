1500 “قرقوبي” وسيوف.. تفاصيل إيقاف عصابة تروج المخدرات بالبيضاء

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف عصابة ترويج المخدرات المهلوسة، وتم حجز سيارة، ومجموعة سيوف، وأزيد من 1500 قرص مهلوس.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن عناصر الشرطة تلقت إخبارية، تفيد بوجود عصابة ترويج المخدرات، في منطقة عين السبع، في الدارالبيضاء؛ فانتقلت إلى عين المكان، وتمكنت بعد محاصرة سيارة، من اعتقال خمسة شبان، تتراوح أعمارهم بين 23 و25 سنة، وحجز أسلحة بيضاء، عبارة عن سيوف.

وأضافت المصادر ذاتها أن شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من حجز كمية مهمة من أقراص المهلوسة، بلغت أزيد من 1500 قرص من نوع إكستازي، ليتم الاحتفاظ بأفراد العصابة تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.