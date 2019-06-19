عمر منصوري يقود الزوراء لفوز صعب على الصناعات الكهربائية

منصوري استطاع ان يكون نجم المباراة من دون منازع، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63، ليهدي النوارس فوزاً مهماً ساهم في ارتقاء فريقه بسلم الترتيب.

الزوراء بهذا الفوز وصل الى النقطة 56 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 32 في المركز السابع عشر.

