2019-06-19 | 17:56
882 مشاهدة
قاد المحترف المغربي، عمر منصوري، فريقه الزوراء لفوز صعب على الصناعات الكهربائية 1-0 في المواجهة التي اقيمت على ملعب التاجي ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
منصوري استطاع ان يكون نجم المباراة من دون منازع، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63، ليهدي النوارس فوزاً مهماً ساهم في ارتقاء فريقه بسلم الترتيب.
الزوراء بهذا الفوز وصل الى النقطة 56 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 32 في المركز السابع عشر.
الزوراء بهذا الفوز وصل الى النقطة 56 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 32 في المركز السابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر منصوري يقود الزوراء لفوز صعب على الصناعات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.