موسكو تندد باتهامات تضمنها التقرير عن إسقاط الطائرة الماليزية

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موسكو: نددت روسيا الاربعاء بـ "اتهامات مجانية" تهدف الى تشويه سمعتها بعدما توصل التحقيق الدولي الى اتهام ثلاثة مشتبه بهم روس في قضية إسقاط الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا الانفصالي. وقالت الخارجية الروسية في بيان "مجددا، يتم سوق اتهامات مجانية تماما ضد الجانب الروسي بهدف تشويه سمعة الاتحاد الروسي أمام المجتمع الدولي". Advertisements وكشف الفريق الدولي الذي يحقق في تحطم الطائرة الماليزية الاربعاء اسماء أربعة مشتبه بهم هم ثلاثة روس واوكراني. وتلاحق النيابة الهولندية الاربعة بتهمة ارتكاب جريمة قتل. واعتبرت الخارجية الروسية أن "اي دليل ملموس لم يتم تقديمه لدعم هذه المزاعم غير المشروعة"، متهمة المحققين الدوليين بالاستناد الى "مصادر معلومات غير موثوق بها" و"تجاهل المعطيات التي قدمها الجانب الروسي الى التحقيق". وتداركت أن "روسيا ستواصل رغم ذلك تقديم مساعدتها للتحقيق لتحديد حقيقة تحطم الطائرة الماليزية (الرحلة إم إتش 17) ولمعاقبة المسؤولين الفعليين عما حصل".

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