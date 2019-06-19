الحربي: هذا ما قاله أمير سعودي عن الإخوان في عام 2002

ذكر الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، بما قاله أمير سعودي عن الإخوان في عام 2002.
وكتب الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "في العام 2002 أجرى الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله حواراً صحفياً مع جريدة السياسة الكويتية".
وأضاف "كانت خلاصته قوله أن "الإخوان المسلمون كانوا سبب دمار العالم العربي والإسلامي" ".
ومضى "وما هي إلا سنوات إلا ورأينا خبثهم وحقدهم على الأوطان والشعوب".
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