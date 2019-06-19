شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إسماعيل نصر الدين: أردوغان صاحب سجلات حافلة بالقمع وأكبر ممول للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، أن تصريحات الرئيس التركى رجب اردوغان تعقيبا على وفاة محمد مرسى تعد تدخل مرفوض فى الشأن المصرى، مؤكدا أن العالم أصبح على علم ويقين تام بأن الرئيس التركى هو الداعم والممول للإرهاب والإرهابيين فى العديد من الدول العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أردوغان صاحب سجلات حافلة بالقمع، بالإضافة إلى أنه راعى الإرهاب فى العالم فكيف لمن قتل وأعتقل معارضيه وأقام المذابح العرقية أن يتحدث عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يطلق هذه التصريحات والشائعات لإثارة الفتن ولكى يدارى عن جرائمه التى يرتكبها فى شأن الشعب التركى وفشله فى إدارة الملف السياسى والاقتصادى بتركيا فى الآونة الأخيرة وفشل حزبه فى انتخابات المحليات التركية وتزوير نتائج الانتخابات الاخيرة لصالح مرشحين حزبه.

وطالب نصر الدين، باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة أردوغان أمام المحاكمة الجنائية الدولية، على جرائمه الإرهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، وتدخله السافر فى الشأن الداخلى المصرى، وتعمد نشر الأكاذيب والافتراءات لتشجيع وتحريض لجماعات الإرهاب ضد الشعب المصرى وقيادته.