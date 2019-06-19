الخطوط الجوية الإيرانية: الخطوط السعودية امتنعت عن نقل الحجاج من إيران

أعلن نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية حسن قاسمي، أن "الخطوط السعودية أحجمت عن نقل الحجاج من إيران"، مؤكدا "بدء تسيير رحلات الحجاج الإيرانيين إلى مكة اعتبارا من 8 تموز المقبل".
وأوضح قاسمي، في مؤتمر صحفي، أن "86 ألفا و550 حاجا من إيران سيتوجهون للديار المقدسة هذا العام، فيما الخطوط السعودية أعلنت عن عدم المشاركة بنقلهم، خلافا للسنوات الماضية، حيث كانت تشارك بنسبة 50 بالمئة من عمليات النقل"، مشيرا الى أن السعودية طلبت من شركة "إيران أير" تسيير الرحلات بطائراتها الخاصة، دون مشاركة أية شركة طيران أخرى، حيث جرت العادة الاستعانة بشركتي "ماهان" و"قشم أير" الإيرانيتين في هذه العمليات.
وبيّن أن الخطوط الإيرانية عقدت اجتماعا مع منظمتي الحج والطيران المدني في إيران، واقترحت مشاركة "قشم أير" بنسبة 50 بالمئة بعمليات نقل الحجيج، حيث تقرر إطلاق مفاوضات بهذا الشأن.
من جهة ثانية أكد قاسمي أنه لن تحدث أية مشاكل في تزود الطائرات الإيرانية بالوقود في المطارات السعودية، لافتا إلى أن عمليات نقل الحجيج ستتم عبر طائرات من طراز "أيرباص" عريضة البدن، من عدة مدن إيرانية.
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