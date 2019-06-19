منى منير: تصريحات أردوغان وتدخله فى الشأن المصرى تخالف المواثيق الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن تصريحات أرودغان تخالف كل المواثيق الدولية، بتدخله السافر فى الشأن المصرى الداخلى، مؤكدة أن تلك التصريحات تضع أردوغان تحت طائلة القانون وتؤكد تورطه ونظامه في الجرائم الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين.
وأكدت أن تصريحات أردوغان، تؤكد رعاية ودعم وتورط النظام التركى فى الإرهاب الدولى والتنظيمات الإرهابية التى تعمل على إحداث خلل بالسلم والأمن الدوليين.
وعلقت: "ما يفعله أردوغان بالتنكيل وسجن معارضيه وتحويل سجونه إلى أدوات للتعذيب والتنكيل بمعارضيه يكفى لمحاكمته كمجرم حرب".
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