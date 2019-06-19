شكرا لقرائتكم خبر عن نائب دمياط يطالب بزيادة ميزانية رصف الطرق المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الرحمن البكرى عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، بزيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ دمياط.

Advertisements

وأوضح "البكرى"، أن الطرق في مركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط أصبحت متهالكة بسبب حفرها وعدم رصفها مرة أخري بعد الانتهاء من أعمال الحفر سواء بسبب الصرف الصحى أو المياه أو غيرها، مما يعطل حركة المرور ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، بالإضافة إلي المنظر غير الحضاري للطرق بهذا الشكل، مطالبا بزيادة ميزانية رصف الطرق.

‌

‌