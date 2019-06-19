مسؤول إيراني: سماء بلادنا خطنا الأحمر

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، بأن بلاده عندما تريد وقف صادرات النفط من المنطقة، ستكون الظروف الميدانية في الخليج مختلفة عن وضعها الحالي.

وقال شمخاني، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”:”إن توجيه الاتهامات هي أحد أساليب أمريكا الأكثر شيوعا في الضغط على الدول، ويؤسفني أن أعلن أن نهاية المسار الذي تتخذه أمريكا لن يؤدي إلى سلام أكبر للشعوب”.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: “لقد أعلنا مرارا أننا سوف ندافع عن أجواء بلادنا وحدود أراضينا بكل ما أوتينا من قوة، وسنرد على كل معتدي بكل قوة، لا نسمح لأحد بالاقتراب من سماء بلادنا فهي خطنا الأحمر. لا يهمنا طائرات أي بلد تتخطى سماء بلادنا، لقد قمنا على الدوام وسنقوم بالرد بقوة على المعتدين”.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار إدارة ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

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وقال ترامب إنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ أن أصبح رئيسا لها.

وقال: “إذا نظرت في الخطاب الحالي مقارنة بما كان عليه في الوقت الذي أبرموا فيه الاتفاق (النووي الإيراني في 2015)، حين كان (الخطاب) السائد هو “الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، سندمر أمريكا، سنقتل أمريكا”، لم أعد أسمع هذا كثيرا الآن”. وأضاف: “ولا أتوقع أن أسمعه”.