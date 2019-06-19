النزاهة ترصد مغالاة بأسعار 3200 عاكسةٍ مروريَّةٍ مُجهَّزةٍ لبلدية الحلة

واضافت ان "التحقيقات الأوليَّـة أفضت إلى الكشف عن قيام لجنة المُشتريات في البلديَّة بتنظيم معاملة شراءٍ بمواصفات العاكسات ذاتها بعد قيام مدير البلديَّة بتزويد اللجنة بعروض شراءٍ بأسعارٍ مُبالغٍ فيها من مكاتب مُختلفةٍ"، مُوضحةً أنَّ "أوطأ تلك الأسعار التي قدَّمها المُدير بلغت (65,000) ألف دينارٍ للعاكسة الواحدة، على الرغم من قيام اللجنة بالتحرِّي عن الأسعار السائدة في السوق، وجلب عروضٍ بسعر (14,000) ألف دينارٍ للعاكسة الواحدة".
واكدت "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمواد المضبوطة كافة، وربطه مع الأوراق التحقيقيَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة تمكَّنت أواخر الشهر الماضي من رصد حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِّحاديَّة العامَّة في محافظة بابل، والتحرُّز على موادَّ تُقدَّرُ قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلديَّة المحافظة شملت (984) حاوية عربة تنظيفٍ، و(952) حاويةً مُعلقةً، و(12) عمود كهرباء وموادّ أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة ترصد مغالاة بأسعار 3200 عاكسةٍ مروريَّةٍ مُجهَّزةٍ لبلدية الحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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