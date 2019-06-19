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منظمة أوبك تعقد اجتماعها في فيينا بـ 1 و2 تموز بعد إرجائه عدة مرات

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تعقد كبرى الدول المنتجة للنفط اجتماعات في فيينا في الأول والثاني من تموز، بحسب ما ذكر موقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأحد الموفدين، بعد أن تم إرجاء الاجتماع عدة مرات.

وكشف الموفد لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "ان الموعدان المؤكدان" مضيفا أن القرار اتخذ الثلاثاء. وتعقد منظمة أوبك اجتماعين سنويا في فيينا لاتخاذ قرارات بشأن مستويات الانتاج التي تؤثر على أسعار النفط العالمية.

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