أمير الكويت يصل بغداد في زيارة رسمية للعراق

وصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية من المقرر أن

يلتقي خلالها الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتورعادل عبدالمهديح .وقالت رئاسة الجمهورية - في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل أمير دولة الكويت في مطار بغداد".