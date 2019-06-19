مهاتير محمد يترأس وفد ماليزيا إلى قمة آسيان الـ34 في بانكوك

يترأس رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد وفد بلاده إلى القمة الـ34 لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) ومؤتمرات القمة ذات الصلة المزمع عقدها غدا الخميس في مدينة بانكوك، عاصمة تايلاند.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن وزير الخارجية سيف الدين عبد الله، ووزير التجارة الدولية والصناعة إغناطيوس داريل لياكينج، ووزير الشؤون الاقتصادية محمد عزمين علي، وكبار المسؤولين الحكوميين سيرافقون مهاتير محمد.

وذكر بيان صدر من وزارة الخارجية أن القمة الـ34، التي تحمل عنوان "تعزيز الشراكة

من أجل الاستدامة"، هي أول قمة تعقد برئاسة تايلاند هذا العام .وتوفر القمة لقادة الدول الأعضاء في آسيان فرصاً لتبادل وجهات النظر حول الاتجاه المستقبلي لرابطة آسيان وعملية بناء مجتمعها الموحّد، و"تنفيذ رؤية مجتمع آسيان 2025م"، وكذلك لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تهمهم.ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تعرف اختصارا باسم (آسيان)، هي منظمة حكومية دولية إقليمية تضم 10 دول منجنوب شرق آسيا للدفاع عن القومية الآسيوية والتعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي-الثقافي بين أعضائها والدول الآسيوية الأخرى، تم تأسيسها في 8 أغسطس 1967 من قبل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، توسعت عضوية المنظمة لتشمل بروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.وتشمل أهدافها الرئيسية تسريع النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الاجتماعي والثقافي بين أعضائها، إلى جانب حماية الاستقرار الإقليمي وتوفير آلية للدول الأعضاء لحل الخلافات بطريقة سلمية.وتعد آسيان مراقبا رسميا للأمم المتحدة، فضلا عن كونها شريكاً عالمياً نشطا. كما تحافظ على شبكة عالمية من التحالفات، وتشارك في العديد من الشؤون الدولية.