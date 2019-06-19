"التحالف العربي": اعتراض وتدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات في أجواء اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية كانت متوجهة للشمال الشرقي فوق محافظة حجة.

وقال التحالف العربي ـ حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها ـ إن قواته مستمرة في تحييد القدرات العدائية لمليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي "إنه في تمام العاشرة و37 دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها".

لها ـ إن قواته مستمرة في تحييد القدرات العدائية لمليشيات الحوثي الموالية لإيران.وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشياالحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي "إنه في تمام العاشرة و37 دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها".

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