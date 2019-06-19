تظاهرة حاشدة لجماهير الأنيق للإطاحة بإدارة النادي

رياضة 2019-06-19 | 09:38 444 مشاهدة نظمت جماهير نادي الطلبة، تظاهرة حاشدة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بتغيير الهيئة الإدارية للنادي. وقال مراسل الخليج 365، إن جماهير نادي الطلبة نظمت تظاهرة حاشدة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتغيير إدارة النادي. وأضاف أن الجماهير رددوا شعارات، مطالبة الوزير قصي السهيل، بتغيير إدارة النادي بسبب تراجع النتائج في المواسم الأخيرة وعدم قدرة النادي على النهوض مجدداً.



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