جريح باطلاق نار على افران الريداني على طريق عمار البيكات عكار

اطلق مجهولون فجر اليوم النار من سلاح حربي على أفران الريداني، على طريق عام ​عمار البيكات​ -التليل، ما تسبب بتحطم زجاج واجهة الفرن وإصابة احد ​العمال السوريين​ في يده . وحضرت ​الاجهزة الامنية​، وبوشرت التحقيقات لتبيان خلفيات الحادثة وهوية الفاعلين.

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