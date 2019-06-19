شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كوم امبو: ملف مياه الشرب والصرف الصحى أبرز المشاكل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سليم عضو، مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أن هناك عدد من قرى المدينة لا يوجد بها صرف صحى، بالإضافة إلى أن هناك بعض القرى شبكات المياه بها فى حاجة ماسة للإحلال والتجديد.

وأوضح عضو مجلس النواب، عن كوم امبو، أن لجنة الإسكان عقدت اجتماع خلال الأيام الماضية لاستعرض المشاكل مع التنفيذيين بالوزارة للوقوف على طبيعة المشاكل المتعلقة بملف مياه الشرب والصرف الصحى، وتم الحصول على وعود بشأن ايجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل.

وأشار النائب، أنه تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من دراسة القرى الأكثر احتياجا وعددها 19 ، و ايجاد وسيلة لربط محطات المعالجة القائمة لتنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد، بالإضافة لاستبدال مواسير "الإسبستوس"، بالإضافة لإدراج تكلفة تغيير تلك الشبكات القائمة بمواسير بلاستيكية، والتوسع فى زيادة الطاقة الانتاجية فى محطات المياه لضخ نسبة تصرف عالية تستوعب الزيادة السكانية.