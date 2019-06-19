النشرة: اخماد حريق بيك آب في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان عناصر سرية اطفاء صيدا اخمدوا حريق بيك اب لصاحبه محمد النقيب في الطريق بين سهل الصباغ والمؤدية الى دوار العربي، وكانت محملة بقوارير غاز واوكسيجين وعدة لصيانة الدواليب. واختصر الحريق على الماديات.
كما اخمدوا حريق كرتون واخشاب ونفايات على الشاطئ البحري الملاصق للمحلات في المدينة الصناعية الثانية في الغازية.
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