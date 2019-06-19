سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل وبداخله أميركيين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ذكرت وسائل إعلام عربية أن صاروخ كاتيوشا سقط على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأميركيين في العراق.

فيما لم تفصح وسائل الإعلام عن تفاصيل الحادث، أو عن وجود ضحايا ومصابيين جراء سقوط الصورايخ أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

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وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال مصدر عسكري إن قذائف مورتر سقطت على قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية شمالي بغداد في وقت متأخر الاثنين دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو قتلى.

وسقطت القذائف في الجزء العراقي من قاعدة التاجي العسكرية مترامية الأطراف والتي تقع على مسافة نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية.

وبحسب مراسل سكاي نيوز عربية فإن القاعدة يعمل فيها مدربين أميركان وفنيين يشرفون على صيانة دبابات الأبرامز والطائرات الأميركية التي تهبط للصيانة.