وصفتها بـ"ضربة كبرى" / إيران تعلن تفكيك "شبكة جديدة" من جواسيس وكالة الإستخبارات...

وكالات- أعلنت ايران أنها فككت "شبكة جديدة" من جواسيس يعملون لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) واصفة العملية بانها "ضربة كبرى" توجه الى واشنطن في فترة توتر بين البلدين.

وكتبت ارنا نقلا عن مصدر قالت انه رئيس وحدة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات "على أساس استخباراتنا الخاصة ومؤشرات جمعت من داخل أجهزة أميركية، عثرنا في الآونة الاخيرة على عملاء جدد جندهم الأميركيون وفككنا هذه الشبكة الجديدة".

وقالت الوكالة إن بعض افراد شبكة ال"سي آي ايه" اعتقلوا وسلموا الى السلطة القضائية فيما لا يزال يتطلب الامر اجراء "تحقيقات اضافية" بحق آخرين بدون اعطاء ارقام او تحديد اسم مصدرها.

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وفي ما وصفته بانه "ضربة كبرى" لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية قالت طهران إنها نفذت العملية بالتعاون مع "حلفاء أجانب" بدون تسمية اي دولة.

وبث التلفزيون الرسمي الايراني اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019 برنامجا خاصا لتفاصيل عملية جرت عام 2013 وفككت خلالها السلطات الايرانية شبكة اخرى لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.