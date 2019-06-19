زوجة مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يونيو 2019 01:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت زوجة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل دفنه في بيان لها.

واستهلت زوجة مرسي بيانها الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالآية القرآنية: “مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا”، مضيفة: “نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأضافت نجلاء مرسي: “قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن”.

وأكدت زوجة الرئيس الأسبق لمصر، أنه “لم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر، لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية”.

واختتمت نجلاء مرسي بيانها، قائلة: “إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وكان رئيس فريق الدفاع عن مرسي، المحامي عبد المنعم عبد المقصود، قال في تصريحات لـCNN، إن مرسي “تحدث لمدة 7 دقائق قبيل رفع الجلسة، وبعدها بدقيقة شاهدنا ضجة داخل القفص الزجاجي بالمحكمة، وكان بإمكاننا سماع المتهمين يصرخون: الدكتور مرسي سقط”.

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وأضاف أن مرسي تحدث عن “إجراءات محاكمته، وقال إنه لن يتحدث أبدا عن أي شيء يضر أمن البلد”. وتابع عبد المقصود بالقول: “لم يسمح له (لمرسي) برؤية محاميه أو التواصل مع العالم الخارجي، أو عائلته، وكان مسجونا بالحجز الانفرادي”.

وأوضح المحامي أن مرسي اختتم حديثه ببيت شعر قال فيه: “بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام”. وأضاف: “بعد دقيقة من رفع جلسة المحاكمة، كان هناك ضجة كبيرة داخل قفص المحكمة، وبعض الأطباء أرادوا التوجه لفحص الدكتور مرسي”.

وتابع بالقول: “فهمنا من وسط الضجة أنه توفي، المتهمين أخبرونا عبر الإشارة بأيديهم أنه توفي. بعدها بساعة، رأيته محمولا على نقالة حوالي الساعة الرابعة والنصف”. وأشار إلى أن القفص الزجاجي داخل قاعة المحكمة يعزل الصوت، وقال: “لكننا تمكنا من سماع الصوت لأن صرخات المتهمين كانت مرتفعة جدا”.

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن، يوم أمس الاثنين، عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته. وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على أثرها.

سبوتنيك