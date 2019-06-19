كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة النفط الليبية: قصف جوي يدمر مخزنا لشركة مليتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان لها، إن مخزنا تابعا لشركة مليته للنفط والغاز دمره قصف جوى، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن إصابات طفيفة لحقت بثلاثة عمال جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى، وقال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، بعد الهجوم، "نشهد تدمير منشآت المؤسسة أمام أعيننا، فضلًا عن التهديدات المتواصلة التى أضحت تطال حياة عمال القطاع، وتقوض المساعى الرامية إلى ضمان استمرار الإنتاج".