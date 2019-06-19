أمن طنجة يوقف معتقلا هرب من داخل ابتدائية طنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، في طنجة، من توقيف المعتقل “م.م”، الذي لاذ بالفرار من داخل المحكمة الابتدائية، في 28 ماي الماضي، أثناء عملية تقديمه أمام قاضي التحقيق، مستغلا بنيته النحيفة لفك الأصفاد، التي تربطه مع معتقل آخر.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الأمن ألقت القبض على المعتقل الفار في منزله في حي السعادة، التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة، بعد توصلها بمعلومات تفيد بمكان وجوده.

وكان المعني بالأمر متابعا في حالة اعتقال من أجل جنحة السرقة، ولاذ بالفرار مباشرة بعد إخراجه من غرفة المعتقلين من أجل عرضه على أنظار قاضي التحقيق للبت في ملفه، غير أنه استطاع أن يتحرر من الأصفاد في غفلة من الجميع، وهرب بشكل سريع خارج المحكمة، قبل أن ينتبه إليه حراس الأمن، إذ خلق الحدث حالة استنفار أمني في محيط المحكمة.