محمد نعامنة رئيسا لنقابة المحامين في لواء الشمال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز المحامي محمد نعامنة ابن مدينة الناصرة، برئاسة نقابة المحامين في لواء الشمال، بعد تفوقه على منافسه المحامي أحمد مصالحة بمئات الأصوات. Advertisements

وقد حسم المحامي نعامنة رئاسة النقابة لصالحه قبل الانتهاء من عملية فرز الأصوات بعدما نال أكثر من نصف الأصوات. وعمت الاحتفالات مقر نعامنة في متنزه "الجنينة" في مدينة الناصرة. تجدر الإشارة إلى أن نسبة التصويت تجاوزت 50 بالمئة حيث شارك في عملية الاقتراع نحو 1800 محام من أصل 3300.

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