شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان البرلمان تقرر مقاضاة هيومن رايتس على أكاذيبها بشأن وفاة مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما بثته سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، بنشرها لعدد من التغريدات على حسابها بتويتر، بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى العياط، بأنها سقطة وأكذوبة جديدة من أكاذيب هذه المنظمة المشبوهة.

وأعلن "عابد"، أنه كمحامٍ دولى سيقاضى "واتسون" لاتهامها للحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة محمد مرسى عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامى" فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة، مؤكدًا أن النائب العام المصرى أصدر بيانًا تضمن جميع الحقائق بشأن وفاة محمد مرسى ولا تعقيب على القضاء المصرى الشامخ والنزيه.

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وقال النائب علاء عابد أن ما بثته "واتسون"، إنما هو إعلان مدفوع الأجر من جماعة الإخوان الإرهابية بأموال قطرية وتركية، لأن الغريب فى الأمر أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة محمد مرسى العياط، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبى، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة.

ووصف "عابد"، تغريدات "واتسون" بالكاذبة والمضللة، لأن ما يؤكد زيف مزاعمها أن آخر طلب رسمى إلى المحكمة تقدم به محمد مرسى العياط بخصوص حالته الصحية كان فى 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.

وأكد أن ما خلصت إليه "واتسون" ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافى من التدنى لاستغلالها وفاة مواطن مصرى لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة، وقال النائب علاء عابد لن أترك هذه الوقائع تمر مرور الكرام، وسوف أقوم بمقاضاة سارة ليا واتسون لأنها كاذبة، ولم تقدم أى دليل على كلامها بل أن من كانوا مع محمد مرسى داخل قفص المحكمة اعترفوا بما جاء فى بيان النائب العام من حقائق أولوية عن وفاة محمد مرسى، مؤكدًا أن هذه المنظمة المشبوهة أصبحت مكشوفة أمام الرأى العام المصرى والعالمى، وأنها أصبحت أجيرة لدى جماعة الإخوان الإرهابية ونظامى الدوحة وأنقرة الإرهابيين، ممثلين فى تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان الكارهين لمصر وشعبها، وسيأتى اليوم الذى يتم القصاص منهما.