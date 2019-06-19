شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس: تصريحات أردوغان تنم عن انحطاط أخلاقي وسيحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بشأن وفاة محمد مرسى، واصفا " اردوغان " بالمهووس.

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وأكد على، أن طيب رجب اردوغان أصيب بالجنون بعد ثورة الشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو عام 2013 والتى قضت على مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية وتصريحاته تنم عن انحطاط أخلاقى وسيحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية قريبا.

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وقال على فى بيان له منذ قليل، أردوغان كان يحلم بدولة الخلافة بعد تحالفه مع قوى الشر والظلام والارهاب ممثلة فى جماعة الاخوان الارهابية ولكن بعد سقوط هذه الجماعة المارقة اتجه اردوغان الى الهجوم الحاد ضد مصر وشعبها وقائدها فى محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا ولكن تناسى ان كلمه الشعب المصري وإرادته فى ثورة 30 يونيو فوق كل اعتبار وان مصر اليوم عادت من جديد لتقوم بدورها الريادى والمحورى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

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ووجه الدكتور عبد الرحيم على انتقادات حادة لرجب طيب اردوغان متهما إياه بارتكاب اعمال ارهابية وإجرامية داخل عدد من الدول العربية وطالب من المجتمع الدولى الإسراع فى تقديم رجب طيب اردوغان الى المحاكمة العاجلة امام المحكمة الجنائية الدولية معتبرا تصريحات اردوغان بانها تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر ومعلنا رفضه وبشكل قاطع لهذه التصريحات