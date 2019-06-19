حزب الأحرار الدستوريين: تصريحات أردوغان عن وفاة مرسى أكاذيب لتحقيق أغراض سياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر حزب الأحرار الدستوريين تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى أذاعها أمس بعد وفاة محمد مرسي العياط، معلنا رفضه لهذه التصريحات. ويؤكد الحزب أن هذه التصريحات ذات أغراض سياسية تهدف لزعزعة الامن والسلام المصري وإثارة الرأى العام الدولى ضد مصر بهذه الأكاذيب. وقد أصدر النائب العام المصرى بيانا شرح فيه ملابسات الوفاة التى حدثت أمام أعين الجميع في قاعة المحكمة خلال محاكمته في قضية التخابر. Advertisements ويؤكد الحزب أن الشعب المصري، لن يلتفت لمثل هذه التصريحات المغرضة ويرفض أي تدخل خارجي أو أى تشكيك في البيانات الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة المصرية، وسنظل مؤيدين لقيادتنا السياسية واثقين في نزاهتها وصدق نواياها رغم أنف أعداء الوطن، ممن اعتادوا على صناعه الأكاذيب والاتجار بها. ‌ ‌

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