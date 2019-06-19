شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب : تصريحات أردوغان تتطلب تقديمه للمحاكمة أمام الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، رفضها وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسى العياط، مؤكدة ان هناك حالة من الغضب الشعبى المصرى بشأن هذه التصريحات المهووسة.

وقالت اللجنة فى بيان لها ـ اصدرته منذ قليل، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، إن أردوغان بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، اتجه إلى الهجوم الحاد ضد مصر وشعبها، وقائدها فى محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا، ولكن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين، إن اردوغان هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين، وهناك مرات كثيرة التى يتم فيها القبض على الإرهابيين، وهم يحملون التراسانات من أخطر الأسلحة يتجهون بها إلى داخل ليبيا.

وأكدت اللجنة، أنه ليس بغريب على نظام أنقرة الإرهابى، أن يوجه تصريحات سافرة إلى مصر، وطالبت اللجنة من المجتمع الدولى الإسراع فى تقديم رجب طيب أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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