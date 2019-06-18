أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "تحييد الإرهابي شريف ياقوت المدرج على النشرة الحمراء لقوائم المطلوبين في عملية أمنية جنوب شرقي البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التركية تعلن عن مقتل إرهابي مدرج على النشرة الحمراء لقوائم المطلوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.