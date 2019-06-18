وزير التعليم العالي والمحافظ يبحثان افتتاح كليات جديدة في جامعة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
بحث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أهم الملفات المتعلقة بخطة التوسع والتطوير بجامعة الوادي الجديد وفتح كليات جديدة تخدم العملية التعليمية وتقلل من نسب اغتراب الطلاب من أبناء المحافظة.
وأوضح الزملوط أنه تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبنى ديوان المحافظة القديم، لاستغلاله كمقر لكليتي الطب البشري والتمريض، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح الكليتين مع بداية العام الدراسي القادم.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة الهامة تمثل حلاَ لمشكلة نقص الكوادر الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
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